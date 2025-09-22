“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: seconda puntata

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa e Christian Vitale. Ospiti della seconda puntata, Francesco Viscomi – capitano Gelbison e Matteo Cusannó – difensore Agropoli.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001