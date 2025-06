Inaugurati i bagni pubblici a Sant’Antonio di Sala Consilina, ma “Ama Sala” attacca: “Opera richiesta dal nostro gruppo”

Un piccolo intervento per una grande utilità: è stato inaugurato il nuovo servizio igienico pubblico realizzato sotto la piazzetta Rita Levi Montalcini, in località Sant’Antonio a Sala Consilina. L’area, frequentata da famiglie e bambini grazie alla presenza di un parco giochi, è ora dotata di bagni accessibili anche ai disabili, con standard moderni e funzionali. L’iniziativa è parte del progetto di riqualificazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato l’importanza di “spazi sicuri e inclusivi per tutte le fasce d’età”. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Domenico Cartolano, l’assessora Teresa Paladino e il parroco don Luciano La Peruta, che ha benedetto l’opera.

L’attacco

Sull’iniziativa è intervenuta con una dura nota il gruppo consiliare Ama Sala, che ha rivendicato la paternità dell’idea e contestato la gestione dell’iniziativa: “L’amministrazione festeggia con tanto clamore un’opera che era già stata richiesta da noi, nero su bianco, il 5 novembre 2024, con una PEC indirizzata anche al Dirigente dell’Area Tecnica”.

Il gruppo ha polemizzato anche sui costi della comunicazione istituzionale, “circa 11.000 euro annui per promuovere il nulla”, e ha ironizzato sull’assenza di invito all’inaugurazione: “Non volevamo mangiare o bere, ma solo spiegare ai cittadini da dove nasce davvero questa iniziativa”.

Ama Sala ha ringraziato invece i tecnici comunali che, “in economia, e con efficienza”, hanno realizzato i lavori spendendo meno della metà della cifra destinata alla promozione dell’evento. Infine, un augurio tagliente: “Buon compleanno all’amministrazione. Chi ben comincia è a metà dell’opera”.