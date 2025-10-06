Impresa ad Agropoli: Giuseppe Capasso campione italiano di lancio del disco

Un’emozione lunga un lancio, decisa proprio all’ultimo respiro. L’atletica giovanile di Agropoli torna a brillare sul palcoscenico nazionale grazie a Giuseppe Capasso, che ha conquistato il titolo di Campione Italiano nel lancio del disco. Un successo che riporta Agropoli ai vertici della disciplina dopo la vittoria di Daniele Orlando, consolidando la posizione dell’Atletica Agropoli nell’élite italiana.

La gara: Un finale al cardiopalma

La competizione è stata un vero e proprio thriller sportivo. Sotto una pioggia battente e con la pedana resa scivolosa, Giuseppe Capasso ha dovuto affrontare avversari estremamente preparati, in una gara definita “difficilissima” dal suo tecnico.

Il momento clou è arrivato con l’ultimo tentativo. Capasso, con la freddezza e la determinazione dei grandi campioni, ha scagliato l’attrezzo a 44.17 metri, superando in extremis il rivale Diego Dolciami (Atletica Libertas Città di Castello), che fino a quel momento era in testa con 43.65 metri. Una differenza minima, ma sufficiente a tingere d’oro la medaglia di Capasso.

Le parole del campione e del tecnico

La gioia del neo campione italiano era palpabile. “È stata un’emozione unica e inaspettata,” ha dichiarato Giuseppe Capasso. “Fino a una settimana fa non riuscivo a esprimere tutto il mio potenziale, ma grazie al mio tecnico Angela Gargano abbiamo corretto alcuni aspetti tecnici, e oggi sono qui: Campione Italiano! Ci ho creduto fino all’ultimo lancio, dove ho dato tutto. All’ufficializzazione della misura sono esploso di gioia. Questo è solo un punto di partenza: ho imparato che niente è perduto!”

Anche Angela Gargano, tecnico di Capasso, ha espresso tutto il suo entusiasmo. “Giuseppe è un ragazzo d’oro, e da sabato lo è in tutti i sensi! È stata una gara difficilissima, sotto la pioggia, con la pedana bagnata e avversari competitivi, ma Giuseppe è stato il più forte di tutti! C’è ancora tanto lavoro da fare e tanta strada da percorrere, ma oggi ci godiamo questo risultato, la medaglia e il ritorno ad Agropoli da Campioni d’Italia!”

L’orgoglio dell’Atletica Agropoli

Il successo di Capasso è motivo di grande orgoglio per l’intera società. Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli, ha sottolineato l’importanza di questa vittoria per l’intero movimento. “Dopo Daniele Orlando, ecco Giuseppe Capasso — e non intendiamo fermarci qui,” ha affermato Palmieri. “Giuseppe ha affinato la sua tecnica, dapprima qualificandosi per questi Campionati Italiani e poi arrivando qui a vincere il titolo. È il simbolo dei giovani atleti che quotidianamente si allenano sulla nostra pista, delle nuove generazioni che hanno un sogno e lo coltivano con passione.”

Agropoli si conferma quindi fucina di talenti nel panorama dell’atletica giovanile nazionale, con l’obiettivo dichiarato di continuare a crescere e a collezionare successi in futuro.