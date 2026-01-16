Il weekend al cinema in provincia di Salerno: tutti i film e gli orari

Il fine settimana cinematografico a Salerno e provincia offre un ventaglio di proposte molto ampio, spaziando dai grandi blockbuster internazionali alle commedie italiane, fino ai film d’animazione per i più piccoli. Ecco il dettaglio delle proiezioni previste nelle principali sale del territorio.

Le proiezioni a Salerno città

Nel capoluogo, The Space Cinema Salerno presenta una programmazione fitta che include il ritorno di grandi franchise con “Avatar – Fuoco e Cenere” (ore 16.00 e 21.40) e l’atteso “28 anni dopo: il tempio delle ossa”, proiettato in diversi orari tra cui le 17.40 e le 23.10. Per chi cerca la commedia, “Buen Camino” occupa diverse sale con orari che coprono l’intero pomeriggio e la serata. Al Cinema Fatima è in programma “La Grazia” alle 18.00 e 20.30, mentre il San Demetrio punta su “Buen Camino” con spettacoli alle 17.00, 19.30 e 22.00.

Cava de’ Tirreni ed Eboli

Spostandosi a Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra propone “Ellie e la città di smeraldo” alle 17.00, ideale per le famiglie, seguito da “Norimberga” alle 18.15 e “Buen Camino” alle 22.00. Ad Eboli, il Cine Teatro Italia si concentra su due titoli principali: “La Grazia” e “Buen Camino”, entrambi con spettacoli alle 18.00 e alle 21.00.

Giffoni e l’agro nocerino sarnese

A Giffoni Valle Piana, il Galileo Galilei osserva un turno di riposo, mentre il Giffoni Multicinema offre una scelta variegata tra cui “Ellie e la città di smeraldo” (ore 17.00) e “28 anni dopo: il tempio delle ossa” (19.15 e 21.15). A Nocera Inferiore, la Sala Roma proietta “La Grazia” alle 18.30 e 21.00, mentre a Pagani la Multisala La Fenice propone “Prendiamoci una pausa” e “Buen Camino”.

Le altre sale della provincia

L’offerta prosegue a Pontecagnano Faiano presso il CineMaximall, dove tra i titoli spicca “Una di famiglia” (VM14) alle ore 21.00 e le avventure di “Spongebob” alle 16.30. A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot propone “Buen Camino” alle 19.00 e “Una di famiglia” alle 21.00. Nelle zone costiere e interne, il Bolivar di Marina di Camerota e il Nuovo Cinema Iris di Lagonegro garantiscono proiezioni serali di “Buen Camino” e “La Grazia”. Ad Agropoli, fino al 20 gennaio, alle 16.30 la Piccola Amelie; alle ore 18.30 Primavera; alle 21.00 The Housemaid.