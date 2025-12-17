Il Vescovo De Luca incontra le istituzioni della Diocesi di Teggiano Policastro

Si è svolto ieri sera a Padula il tradizionale incontro con le istituzioni del territorio promosso dalla Diocesi di Teggiano-Policastro, un momento di dialogo e confronto tra Chiesa e realtà civili in vista del Natale.

La giornata

All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti del territorio: sindaci e amministratori locali, esponenti della Regione e della Provincia, forze dell’ordine, dirigenti scolastici e realtà del terzo settore.

Ad aprire i lavori è stato don Vincenzo Federico, che ha ricordato il senso dell’appuntamento come spazio di ascolto e di relazioni autentiche. La sindaca di Padula, Michela Cimino, ha poi sottolineato l’importanza di un’azione condivisa tra istituzioni, Chiesa e comunità civile, nel segno del servizio.

L’importanza della “vicinanza”

Antonio Romano, presidente della Fondazione Romano Guardini, ha riflettuto sul significato del Natale come “vicinanza”, richiamando la necessità per le istituzioni di non limitarsi a interventi tecnici, ma di essere presenti nei territori e di partire dall’ascolto, soprattutto dei giovani.

A concludere l’incontro è stato il vescovo, padre Antonio De Luca, che ha ringraziato quanti operano quotidianamente nelle comunità e ha richiamato alcune emergenze sociali: l’aumento delle famiglie in povertà, una fragilità che rischia di diventare ereditaria, e le criticità della sanità in Campania.

Infine, un richiamo al dibattito sul fine vita, ribadendo la centralità della tutela della vita e della sua qualità.