Il Pd Salerno si difende: pienamente regolari i Congressi di circolo

I congressi di circolo tenutisi in Provincia di Salerno? Tutto è avvenuto regolare in seno al Partito Democratico. Lo ha stabilito la Commissione provinciale per il congresso che, nel corso della seduta del 6 febbraio, ha esaminato e respinto per manifesta infondatezza il ricorso presentato da un tesserato in ordine alla regolarità dei congressi di circolo tenutisi nei giorni 3 e 4 febbraio.

La decisione della Commissione

La Commissione presieduta da Giovanni Coscia, nel dettaglio, ha dapprima verificato la piena rispondenza delle procedure adottate al Regolamento nazionale per il congresso e, successivamente, ha rigettato le doglianze del ricorrente, trasmettendo il deliberato alla Commissione regionale e alla Commissione nazionale per il congresso.

I motivi delle contestazioni

Diversi i motivi che hanno portato a polemizzare contro i congressi del Pd nel salernitano e in generale in Campania: convocazioni che sarebbero avvenute senza necessario preavviso e un aumento esponenziale dei tesserati. Sul caso sono intervenuti anche esponenti nazionali dei Dem.

“Abbiamo confermato la piena regolarità delle procedure congressuali – ha affermato il Presidente Coscia. – Dispiace solo constatare che si inneschino polemiche sterili e costruite sul nulla, con il solo obiettivo di provare a screditare la sana e trasparente partecipazione democratica di tanti militanti e il lavoro che la Commissione da me presieduta sta svolgendo con grande scrupolo e con il contributo fattivo di tutti i suoi componenti, rappresentanti delle varie mozioni, nel rispetto delle norme che disciplinano il percorso congressuale”.