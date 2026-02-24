Il Ministro Giuseppe Valditara in visita nel Cilento

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, farà tappa in provincia di Salerno il prossimo giovedì 26 febbraio. Per lui si tratta di un ritorno avendo già fatto visita nella scorsa primavera al Capoluogo e a Mercato San Severino. Questa volta, invece, toccherà Giungano.

La visita di Giuseppe Valditara a Giungano

Questa volta il titolare del Dicastero dell’Istruzione farà tappa a Giungano. Qui nelle scorse settimane era stata inaugurata la nuova mensa scolastica dell‘I.C “Gino Rossi Vairo”. Un importante servizio che si è aggiunto all’offerta della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il nuovo spazio è stato realizzato nel rispetto dei più elevati standard strutturali con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente, sicuro e adeguato alle esigenze dei piccoli studenti.

Per l’occasione era stato presente anche il coordinatore della Lega in Campania, Giampiero Zinzi. Ora toccherà il Ministro leghista far visita alla scuola insieme al sindaco Giuseppe Orlotti e al dirigente scolastico Bruno Bonfrisco.