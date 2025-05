Il Ministro Giuseppe Valditara in visita a Salerno

Grande fermento e gioia all’Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno, che si prepara ad accogliere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il prossimo 16 maggio 2025 alle ore 09:30.

L’annuncio della Dirigente

Ad annunciarlo è la Dirigente scolastica, Sabrina Rega, che ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo pronti ad incontrare il Ministro,mettendo in campo tutto il nostro impegno e orgoglio. Sarà un momento speciale di condivisione e di festa per l’intera comunità scolastica.”

Durante la visita, il Ministro incontrerà gli alunni, alla presenza delle autorità cittadine e scolastiche e delle forze di Stato, di una rappresentanza dei genitori, del Consiglio d’Istituto e del personale scolastico.

L’ingresso a scuola sarà regolamentato per motivi di sicurezza. Le autorità tutte saranno accolte dall’esibizione degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni.

Il Ministro visiterà la scuola incontrando gli alunni per poi recarsi nel cortile scolastico dove si svolgerà l’emozionante cerimonia dell’alzabandiera, con la presenza di una rappresentanza della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” con la Fanfara del 1* Reggimento Bersaglieri di Cosenza e di una rappresentanza del Reggimento “CAVALLEGERI GUIDE” (19*) di Salerno, sulle note dell’Inno di Mameli.

“È un momento storico per la nostra scuola!”, ha aggiunto la dirigente, “Un appuntamento che è simbolo di dialogo e impegno per l’istruzione. Sarà l’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano che svolgiamo con i nostri ragazzi.”