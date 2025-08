Il masterplan per il litorale salernitano accelera: ecco gli interventi finanziati

Una spinta decisiva alla riqualificazione del litorale salernitano arriva dopo la recente riunione del Comitato d’indirizzo del Masterplan «Litorale Salerno Sud». L’incontro, tenutosi presso la Provincia di Salerno, ha visto la partecipazione di sindaci, dell’Autorità di Gestione Fesr Campania Sergio Negro e di tecnici. Erano presenti anche l’assessore regionale al Governo del territorio, Bruno Discepolo, il presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, e il consigliere delegato Giuseppe Lanzara.

Durante la riunione è stato presentato un aggiornamento sullo stato di attuazione dei quattro interventi strategici già individuati, finanziati con un importo iniziale di 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania (Pr Fesr Campania 2021-2027 Obiettivo di Policy 5).

Tre di questi interventi hanno già ricevuto i decreti di ammissione a finanziamento, mentre per il quarto l’istruttoria è in via di conclusione.

I progetti in dettaglio e le premialità

Il consigliere delegato Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, ha illustrato l’evoluzione del finanziamento e i dettagli dei progetti. «L’importo, prima, era di 20 milioni di euro, poi il finanziamento ha ottenuto altri 6,6 milioni, per un totale di oltre 26 milioni», ha dichiarato.

La Regione Campania ha introdotto un meccanismo di premialità che ha già premiato il Masterplan per il suo stato avanzato di attuazione. Un’ulteriore premialità di altri 6 milioni di euro sarà garantita portando a gara almeno il 70% dell’importo delle opere entro la scadenza del 31 dicembre 2026.

I quattro progetti principali, illustrati da Lanzara, includono:

Un intervento da 12 milioni di euro per la viabilità intorno all’aeroporto e lungo i 54 chilometri di costa da Salerno a Castellabate .

intorno all’aeroporto e lungo i . La realizzazione di un approdo turistico a Pontecagnano , che permetterà ai turisti di imbarcarsi sulle vie del mare.

, che permetterà ai turisti di imbarcarsi sulle vie del mare. La creazione di una pista ciclabile e la riqualificazione della pineta costiera, con particolare attenzione ai comuni di Eboli e Battipaglia.

Le risorse aggiuntive, pari a 6,6 milioni di euro, verranno impiegate per sostenere altre progettualità coerenti con i quattro ambiti prioritari. L’obiettivo è rafforzare l’impatto del Masterplan e garantire una coerenza strategica per la valorizzazione dell’intero litorale.

L’impegno delle istituzioni

Il presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ribadito il ruolo dell’Ente come capofila del progetto. «La Provincia di Salerno è l’Ente capofila. Svolgerà sempre di più la sua funzione politica, garantendo come al solito massimo supporto tecnico, amministrativo, organizzativo», ha affermato. Ha inoltre sottolineato come il progetto sia fondamentale per uno sviluppo territoriale sostenibile e di qualità.

Anche l’assessore regionale Bruno Discepolo ha lodato il Masterplan, definendolo un modello virtuoso di cooperazione istituzionale e pianificazione territoriale integrata. «Con l’impiego delle nuove risorse intendiamo rafforzare il percorso già avviato, investendo su progetti coerenti e strategici, in grado di generare impatto reale sul territorio e risposte concrete ai bisogni delle comunità locali», ha concluso. La riunione si è conclusa con l’impegno unanime di tutti i componenti a procedere con la massima celerità nell’elaborazione delle nuove schede progettuali.