Il futuro vola alto ad Agropoli: partono i corsi 2026 per il brevetto europeo da pilota di droni

Al via le iscrizioni per i corsi di pilota di droni A1/A3 ad Agropoli con il team Alta Prospettiva. Ottieni il brevetto europeo EASA valido 10 anni.

Redazione Infocilento
Patentino drone

Il mercato del lavoro sta cambiando e le nuove tecnologie aprono orizzonti professionali fino a pochi anni fa inimmaginabili. Tra queste, l’utilizzo dei droni occupa un posto di rilievo, diventando uno strumento indispensabile in molteplici settori produttivi. Ad Agropoli, il team di Alta Prospettiva annuncia l’apertura delle iscrizioni per i corsi 2026 dedicati al conseguimento del brevetto drone A1/A3, il certificato “OPEN” europeo riconosciuto da ENAC ed EASA.

Un percorso completo da zero a pilota

L’obiettivo dei corsi è formare i professionisti di domani, accompagnando gli allievi in un percorso didattico strutturato che non richiede competenze pregresse. La formazione è integrale e copre ogni aspetto necessario per operare in sicurezza e legalità.

Il programma didattico prevede:

  • Teoria in aula: lezioni frontali con istruttori qualificati per apprendere le normative vigenti e la gestione dello spazio aereo.
  • Simulatore certificato: esercitazioni pratiche in un ambiente virtuale controllato per acquisire sensibilità nei comandi.
  • Addestramento sul campo: prove di volo reali per perfezionare le manovre e la gestione del mezzo.

Al termine del percorso viene rilasciato il brevetto A1/A3, un titolo con validità decennale riconosciuto in tutta l’Unione Europea, aprendo di fatto le porte del mercato internazionale.

Le opportunità professionali

Ottenere una certificazione EASA non è solo un traguardo personale, ma una vera e propria chiave d’accesso per diversi settori lavorativi. I piloti certificati sono oggi richiesti in ambiti molto diversi tra loro, come le riprese cinematografiche e video, l’ispezione tecnica in edilizia, l’agricoltura di precisione, i rilievi topografici e la gestione delle emergenze.

La versatilità del drone permette di abbattere costi e rischi umani, rendendo la figura del pilota una delle più ricercate nel panorama tecnologico attuale.

Come partecipare e contatti

La sede dei corsi si trova ad Agropoli, in via Piave 71. Gli istruttori di Alta Prospettiva sono pronti a seguire ogni candidato passo dopo passo, garantendo un supporto costante fino al raggiungimento delle competenze necessarie.

Per ricevere maggiori informazioni sui costi, sulla durata dei moduli e sulle modalità di iscrizione, è possibile utilizzare i seguenti canali:

  • WhatsApp: 339 504 7021
  • Email: altaprospettivavideo@gmail.com

Il futuro professionale si pilota dall’alto e le iscrizioni per la sessione 2026 sono ufficialmente aperte per chiunque voglia trasformare la propria passione in un mestiere d’avanguardia.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Guardia di finanza Confisca di 13 milioni a Salerno: colpite le società di Giovanni Citarella
Articolo Successivo Incidente Albanella Albanella, si ribalta il rimorchio di un trattore il Vallecentanni
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Temporali

Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per temporali e vento forte

L'avviso è in vigore fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio

Eboli, incidente

Incidente stradale a Eboli: feriti e traffico in tilt

Una manovra errata avrebbe causato una carambola tra più veicoli

Incidente Albanella

Albanella, si ribalta il rimorchio di un trattore il Vallecentanni

Paura questa mattina in via Vallecentanni, illeso l'uomo alla guida del mezzo…

Guardia di finanza

Confisca di 13 milioni a Salerno: colpite le società di Giovanni Citarella

La Guardia di Finanza di Salerno esegue la confisca di beni per…

Tragedia a Battipaglia: operaio muore per un malore sul posto di lavoro

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli

Battipaglia, lite ad un concerto rap: tenta di ferire un ragazzo con un coltello. Denunciato minorenne

Indagini della Polizia dopo un diverbio tra ragazzi al concerto del 22…