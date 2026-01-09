Il futuro vola alto ad Agropoli: partono i corsi 2026 per il brevetto europeo da pilota di droni

Il mercato del lavoro sta cambiando e le nuove tecnologie aprono orizzonti professionali fino a pochi anni fa inimmaginabili. Tra queste, l’utilizzo dei droni occupa un posto di rilievo, diventando uno strumento indispensabile in molteplici settori produttivi. Ad Agropoli, il team di Alta Prospettiva annuncia l’apertura delle iscrizioni per i corsi 2026 dedicati al conseguimento del brevetto drone A1/A3, il certificato “OPEN” europeo riconosciuto da ENAC ed EASA.

Un percorso completo da zero a pilota

L’obiettivo dei corsi è formare i professionisti di domani, accompagnando gli allievi in un percorso didattico strutturato che non richiede competenze pregresse. La formazione è integrale e copre ogni aspetto necessario per operare in sicurezza e legalità.

Il programma didattico prevede:

Teoria in aula : lezioni frontali con istruttori qualificati per apprendere le normative vigenti e la gestione dello spazio aereo.

: lezioni frontali con istruttori qualificati per apprendere le normative vigenti e la gestione dello spazio aereo. Simulatore certificato : esercitazioni pratiche in un ambiente virtuale controllato per acquisire sensibilità nei comandi.

: esercitazioni pratiche in un ambiente virtuale controllato per acquisire sensibilità nei comandi. Addestramento sul campo: prove di volo reali per perfezionare le manovre e la gestione del mezzo.

Al termine del percorso viene rilasciato il brevetto A1/A3, un titolo con validità decennale riconosciuto in tutta l’Unione Europea, aprendo di fatto le porte del mercato internazionale.

Le opportunità professionali

Ottenere una certificazione EASA non è solo un traguardo personale, ma una vera e propria chiave d’accesso per diversi settori lavorativi. I piloti certificati sono oggi richiesti in ambiti molto diversi tra loro, come le riprese cinematografiche e video, l’ispezione tecnica in edilizia, l’agricoltura di precisione, i rilievi topografici e la gestione delle emergenze.

La versatilità del drone permette di abbattere costi e rischi umani, rendendo la figura del pilota una delle più ricercate nel panorama tecnologico attuale.

Come partecipare e contatti

La sede dei corsi si trova ad Agropoli, in via Piave 71. Gli istruttori di Alta Prospettiva sono pronti a seguire ogni candidato passo dopo passo, garantendo un supporto costante fino al raggiungimento delle competenze necessarie.

Per ricevere maggiori informazioni sui costi, sulla durata dei moduli e sulle modalità di iscrizione, è possibile utilizzare i seguenti canali:

WhatsApp : 339 504 7021

: 339 504 7021 Email: altaprospettivavideo@gmail.com

Il futuro professionale si pilota dall’alto e le iscrizioni per la sessione 2026 sono ufficialmente aperte per chiunque voglia trasformare la propria passione in un mestiere d’avanguardia.