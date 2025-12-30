Il cuore dell’U.S. Agropoli batte forte: una serata di festa e appartenenza

Non è stata solo una cena di fine anno, ma il ritratto di una comunità che si riconosce sotto un’unica bandiera. L’U.S. Agropoli 1921 si è riunita presso l’Osteria Braceria Zucchero&Cannella, locale del Gruppo Infante ad Agropoli, per celebrare il percorso compiuto negli ultimi mesi e scambiarsi gli auguri in vista delle sfide future.

L’atmosfera vissuta tra i tavoli ha confermato quanto il legame tra dirigenti, staff tecnico, atleti e tifosi sia solido. Le immagini dell’evento testimoniano sorrisi sinceri e quel senso di appartenenza che, da oltre un secolo, caratterizza la storia dei “delfini”. Non sono mancati i momenti di riflessione sui sacrifici quotidiani necessari per mantenere alto il nome della città nel panorama calcistico regionale.

La società ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che lavorano dietro le quinte, rendendo il club non solo una squadra di calcio, ma una vera e propria famiglia. Con l’entusiasmo ricaricato da questa serata di convivialità, l’U.S. Agropoli 1921 guarda ora ai prossimi traguardi sul campo, pronta a lottare con la grinta e la passione che il pubblico biancazzurro merita.