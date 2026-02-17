Il Cilento trionfa alla Bit 2026: Pollica e San Mauro Cilento premiate per il turismo sostenibile

Il territorio del Cilento conquista la ribalta milanese durante la Borsa Internazionale del Turismo, uno degli eventi di riferimento per il comparto globale. Il progetto “Le Terre della Dieta Mediterranea”, che coinvolge i comuni di Pollica e San Mauro Cilento, è stato ufficialmente insignito del Green Travel Award 2026.

Il premio, assegnato dal GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) nella categoria Green Destination, certifica il valore di un’offerta territoriale capace di unire le colline cilentane alle sue coste in un’unica visione di sviluppo.

Un modello turistico tra sostenibilità e tradizione

Il Green Travel Award nasce con l’obiettivo di valorizzare i modelli turistici fondati sulla sostenibilità ambientale e sociale. Nel caso di Pollica e San Mauro Cilento, il fulcro del progetto risiede nella storia della Dieta Mediterranea, intesa non solo come regime alimentare ma come patrimonio culturale e tradizione gastronomica d’eccellenza.

La giuria ha premiato la capacità del comprensorio di trasformare questa eredità in una strategia concreta, premiando un approccio che predilige i ritmi lenti e un rapporto autentico con l’ecosistema del Parco Nazionale del Cilento.

La rete territoriale e il rilancio dei borghi

Il successo del progetto si deve alla creazione di una rete strutturata che vede la collaborazione attiva tra amministrazioni locali, imprese e associazioni. “Le Terre della Dieta Mediterranea” non si limita alla semplice promozione d’immagine, ma interviene su pilastri fondamentali quali l’agricoltura sostenibile, la tutela del paesaggio e il recupero dei piccoli borghi.

L’iniziativa punta con decisione sul rilancio delle tradizioni locali come volano per un’economia turistica duratura, evitando la logica dei grandi eventi isolati.

Equilibrio tra memoria storica e innovazione

La reputazione internazionale di quest’area del Cilento è stata consolidata negli anni attraverso una programmazione coerente. Gli esperti del settore hanno evidenziato la capacità dei promotori di coniugare la memoria storica con l’innovazione, puntando sulla continuità operativa piuttosto che sulla visibilità immediata. Questo equilibrio tra la tutela del territorio e una nuova idea di accoglienza ha permesso al distretto di Pollica e San Mauro Cilento di posizionarsi come un punto di riferimento per il turismo green a livello nazionale.