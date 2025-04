IC Castellabate alla finale dei “Giochi matematici” alla Bocconi e l’orchestra sul podio

Prestigiosi riconoscimenti per gli alunni dell’IC Castellabate, dai “Giochi matematici d’autunno” dell’Università Bocconi al podio conquistato dall’orchestra dell’indirizzo musicale nel concorso“Una Fiaba tra i Murales”.

I risultati

Un alunno dell’istituto cilentano, superando le semifinali della competizione matematica, si prepara a gareggiare alle finali nazionali, che si svolgeranno il 10 maggio presso l’Università Bocconi di Milano: è Flavio Colella della classe IIIA della Secondaria di I grado.

Per la fase provinciale dei “Giochi matematici d’autunno”, svoltasi lo scorso 15 marzo presso l’I.C. Giovanni Paolo II di Salerno, si erano qualificati 3 ragazzi dell’istituto e tra questi Flavio è riuscito nell’impresa di superare la selezione. Doppio riconoscimento per lui, dal momento che gli alunni ammessi alla finale saranno premiati anche con una medaglia presso il Teatro Augusteo di Salerno il prossimo 12 aprile, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone.

Le attività legate ai “Giochi matematici”, coordinate della docente referente Stefania Di Marco, hanno coinvolto quest’anno 178 alunni dell’IC Castellabate, di cui 69 bambini della Scuola Primaria (classi quarta e quinta) e 109 ragazzi della Secondaria di primo grado.

Altri riconoscimenti

L’IC Castellabate fa incetta di premi anche al concorso “Una Fiaba tra i Murales” organizzato dall’associazione Fiaba in Borgo”: gli alunni delle classi IIC e IIIC dell’Indirizzo musicale si sono aggiudicati come orchestra il primo posto della sezione riservata a gli istituti secondari ad indirizzo musicale ed è stata premiata anche la docente Sabina Di Muoio, in qualità di compositore e direttore della composizione musicale. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta il 21 marzo al teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania.

Di grande impatto la suggestione creata dai ragazzi, che hanno musicato la fiaba “Dan e la fata”, scelta tra quelle premiate lo scorso anno (opera dell’IC Agropoli San Marco, Torchiara, classe IA), intrecciando la voce narrante con le parti soliste (batteria, primo flauto traverso, prima chitarra, primo pianoforte) e le esecuzioni d’orchestra.

«Questi riconoscimenti sono frutto del lavoro svolto con impegno, passione e dedizione dai docenti e dagli alunni del nostro Istituto – afferma la Dirigente scolastica dell’IC Castellabate, Gina Amoriello – Con proposte variegate, che spaziano dalle creazioni artistiche alle Stem, dalle certificazioni linguistiche alle attività sportive, la nostra scuola promuove lo sviluppo di tutti e di ciascuno, potenziando le competenze di base anche attraverso il gioco e rendendo i ragazzi sempre più protagonisti della propria crescita».