Guasto all’acquedotto Alto Sele: sospensione idrica per 31 comuni il 18 febbraio

La società ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. ha annunciato un’interruzione temporanea della fornitura idrica programmata per la giornata di mercoledì 18 febbraio 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alto Sele. L’intervento tecnico sarà localizzato specificamente in località Canalicchio, situata nel territorio comunale di Palomonte.
Orari dell’intervento e ripristino del servizio
Secondo il cronoprogramma comunicato dall’ente gestore, la sospensione dell’erogazione ai serbatoi serviti scatterà a partire dalle ore 09:00. La società ha precisato che, “salvo imprevisti, l’acqua sarà rimessa in condotta nel primo pomeriggio della stessa giornata”. Il ripristino della normale fornitura avverrà dunque gradualmente una volta completate le operazioni di manutenzione sulla rete.
Elenco dei comuni e delle aree interessate dal disservizio
Il blocco della fornitura idrica coinvolgerà un vasto numero di centri urbani e zone rurali della provincia. Di seguito l’elenco completo dei 31 comuni e degli enti interessati:
- Senerchia (limitatamente alle zone rurali e alla località Serracosa)
- Oliveto Citra, Palomonte, Buccino e San Gregorio Magno
- Romagnano al Monte, Sicignano degli Alburni e Postiglione
- Ottati, Castel San Lorenzo e Felitto
- Altavilla Silentina, Albanella e Capaccio
- Ogliastro Cilento, Rutino e Lustra
- Consorzio Vallo della Lucania
- Aquara, Castelcivita e Colliano
- Controne, Contursi Terme e Giungano
- Laureana Cilento, Perdifumo e Prignano Cilento
- Roccadaspide, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Torchiara
L’interruzione coinvolgerà i principali serbatoi comunali alimentati dall’adduttrice Alto Sele, rendendo necessaria una gestione oculata delle riserve idriche domestiche per l’intera mattinata di mercoledì.