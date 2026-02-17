Guasto all’acquedotto Alto Sele: sospensione idrica per 31 comuni il 18 febbraio

La società ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. ha annunciato un’interruzione temporanea della fornitura idrica programmata per la giornata di mercoledì 18 febbraio 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alto Sele. L’intervento tecnico sarà localizzato specificamente in località Canalicchio, situata nel territorio comunale di Palomonte.

Orari dell’intervento e ripristino del servizio

Secondo il cronoprogramma comunicato dall’ente gestore, la sospensione dell’erogazione ai serbatoi serviti scatterà a partire dalle ore 09:00. La società ha precisato che, “salvo imprevisti, l’acqua sarà rimessa in condotta nel primo pomeriggio della stessa giornata”. Il ripristino della normale fornitura avverrà dunque gradualmente una volta completate le operazioni di manutenzione sulla rete.

Elenco dei comuni e delle aree interessate dal disservizio

Il blocco della fornitura idrica coinvolgerà un vasto numero di centri urbani e zone rurali della provincia. Di seguito l’elenco completo dei 31 comuni e degli enti interessati:

Senerchia (limitatamente alle zone rurali e alla località Serracosa)

(limitatamente alle zone rurali e alla località Serracosa) Oliveto Citra, Palomonte, Buccino e San Gregorio Magno

Romagnano al Monte, Sicignano degli Alburni e Postiglione

Ottati, Castel San Lorenzo e Felitto

Altavilla Silentina, Albanella e Capaccio

Ogliastro Cilento, Rutino e Lustra

Consorzio Vallo della Lucania

Aquara, Castelcivita e Colliano

Controne, Contursi Terme e Giungano

Laureana Cilento, Perdifumo e Prignano Cilento

Roccadaspide, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Torchiara

L’interruzione coinvolgerà i principali serbatoi comunali alimentati dall’adduttrice Alto Sele, rendendo necessaria una gestione oculata delle riserve idriche domestiche per l’intera mattinata di mercoledì.