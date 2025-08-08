Cilento

Grave incidente sul lavoro a Cicerale: Operaio ferito e trasferito al Cardarelli

Un operaio di 45 anni ha riportato gravi ustioni in un'esplosione in una fabbrica di vernic. Trasportato in elisoccorso a Napoli

Ernesto Rocco

8 Agosto 2025

Un grave incidente sul lavoro si è verificato intorno all’ora di pranzo in una fabbrica specializzata nella produzione di vernici, situata nella zona industriale di Cicerale. L’esplosione ha causato il ferimento di un operaio di 45 anni, il quale ha riportato ustioni estese su circa il 60% della superficie corporea. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, che hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso per la gravità delle condizioni dell’uomo.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

I primi a giungere sul luogo dell’incidente sono stati i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania – postazione di Omignano, supportati dall’automedica. Constatata la gravità delle ustioni, è stato attivato l’elisoccorso proveniente dalla base di Salerno. Il rianimatore a bordo dell’elicottero ha provveduto a intubare l’operaio sul posto prima di trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove l’uomo è attualmente ricoverato. L’area dell’esplosione è stata prontamente messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’esplosione sarebbe avvenuta in un’area della struttura dove erano presenti sostanze infiammabili e potenzialmente tossiche, investendo l’operaio. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone.

