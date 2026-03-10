Grave incidente stradale a Polla: autoarticolato finisce contro il guardrail sulla A2

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Polla, in direzione sud.

La ricostruzione

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo pesante che è finito contro il guard rail. Nell’impatto la cabina del tir è rimasta seriamente danneggiata e l’autista è rimasto incastrato tra le lamiere.

Gli interventi e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che, dopo un delicato intervento di soccorso, sono riusciti a liberare il conducente affidandolo alle cure del personale sanitario del 118. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti e le cure del caso. I rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe lo scoppio di uno pneumatico che avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo.

Il tir, dotato di cella frigorifera, ha inoltre perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino delle condizioni di viabilità.