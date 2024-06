Tanta partecipazione in una location suggestiva come quella della Fornace di Agropoli per il primo torneo di Scacchi. Una competizione durata tre giorni, dove tanti scacchisti si sono messi in gioco per guadagnarsi il titolo di campione.

Tre le fasce di gioco, divise in base alla capacità ed il punteggio federale dei giocatori.

L’organizzatore Angelo Maria Volpe è intervenuto ai nostri microfoni facendo trasparire la sua grande soddisfazione per il torneo organizzato e per la partecipazione.