Giungano, frana sulla Sp137, sul posto i Vigli del Fuoco e il sindaco Orlotti

Le forti piogge delle ultime ore hanno dato origine ad un cedimento della parete che costeggia la Strada Provinciale 137, nel Comune di Giungano.

Il terreno e il fango hanno ostruito la carreggiata, la frana si è verificata, di preciso, al km 9 della Provinciale.

La situazione

Sul posto immediatamente è giunto il Sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti come autorità comunale di Protezione Civile, che ha preso subito atto di quanto accaduto e ha allertato le autorità provinciali competenti.

Tempestivamente sono arrivati sul luogo della frana i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli e i tecnici della Provincia per comprendere il da farsi utile a mettere in sicurezza la zona.

La conformazione della parete che costeggia l’arteria ha portato, già in passato, alla caduta di terreno tanto che la stessa strada era già attenzionata dalla Provincia.