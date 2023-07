Giovane di Caggiano si accascia e muore fuori ad una discoteca di Roma: disposta autopsia

E’ stata disposta l’autopsia sul giovane corpo di Antonio Gorga, il 29enne, infermiere, che ha perso al vita fuori di una discoteca romana dove aveva trascorso la serata insieme ad alcuni amici. Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità di Caggiano che si è strinta attorno ai familiari straziati dalla tragedia. “Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce, scrive il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina a nome della comunità che rappresenta. “La nostra comunità è segnata e travolta da una tragedia troppo grande. Tutti ci stringiamo al dolore della famiglia. Un abbraccio a Tommaso, Mariateresa, Filippo”.

La morte

Il ragazzo, uscito da una discoteca dove aveva passato la serata con altri due amici, si è accasciato a terra. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il malore che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta causa del decesso.

Il cordoglio

Grande il cordoglio della sua comunità dove la notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente.