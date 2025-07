Giornata per la Vita e per Vito: sabato 12 luglio ritorna l’iniziativa solidale de La Panchina ODV

Nuovo appuntamento con la solidarietà: la Giornata per la Vita e per Vito promossa dall’associazione La Panchina ODV. L’evento, quest’anno, prenderà il via Sabato 12 luglio, a Borgo San Cesareo di Albanella, nella piazza centrale della frazione albanellese. Dalle ore 18:00 i volontari dell’associazione saranno pronti ad accogliere bambini e sostenitori per promuovere la mission destinata alla cardioportezione del Cilento.

Il programma dell’iniziativa

Come ogni anno i volontari dell’associazione Carmine e Francesco Speranza ODV spiegheranno ai presenti l’importanza delle nozioni di primo soccorso. Azioni semplici, ma purtroppo ancora poco conosciute, che possono salvare vite umane.

Alle ore 18.00 animazione con gonfiabili e laboratori creativi per bambini.

“Il tema che quest’anno accompagnerà la manifestazione sarà “Il mago di Oz”, chi verrà a trovarci – dicono i volontari dell’associazione – troverà un percorso di installazioni e creazioni magiche. Accompagnati da Dorothy nel magico mondo di Oz, i bambini saranno coinvolti in attività divertenti e sensoriali, con l’associazione L’agorà e il loro laboratorio “Camminando sulla strada dorata”; e ancora, con Carmen Miglino e Giusy Merola, i piccoli creativi realizzeranno un cuore speciale per l’Uomo di Latta. Allegria e colori, e, come sempre, sarà vietato NON sporcarsi!”, dicono gli organizzatori.

Alle ore 21.00 concerto per la vita con due artisti di spicco della scena musicale partenopea Gnut e Tartaglia Aneuro. Presenta Stefania Maffeo. Prevista una area food.

La mission

L’obiettivo della serata prevede la raccolta di fondi per l’acquisto di due DAE da installare nel Comune di Laurino e l’acquisto di un elettrocardiografo.

Negli anni precedenti l’associazione La Panchina ha installato dispositivi salvavita nei diversi comuni del Parco del Cilento e non solo, e da ultimo, in sinergia con la ODV Carmine e Francesco Speranza, grazie ai proventi del 5xMille, è stato donato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sapri un ecografo con tre sonde, per consentire diagnosi più tempestive.

I DAE, acquistati con i proventi della serata e i fondi raccolti con la lotteria della solidarietà, forniranno alle piccole comunità cilentane, lontane dalle strutture ospedaliere, un prezioso strumento salvavita. L’associazione oltre all’installazione si occupa di monitorare l’efficienza e la funzionalità dei defibrillatori installati; tutti i dispositivi sono provvisti di una struttura riscaldante e di materiale dedicato per essere utilizzato in qualsiasi momento.

“È nostra intenzione continuare a promuovere il tema della cardioprotezione attraverso l’installazione di defibrillatori su tutta l’area del Cilento. Il nostro obiettivo è salvare vite“, commenta Emilia Verderame, presidente dell’associazione La Panchina – vi aspettiamo a Borgo San Cesareo di Albanella per realizzare insieme questo importante gesto.