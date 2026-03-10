Attualità

Giornata mondiale del Rene: all’ospedale di Polla visite gratuite nel reparto di Nefrologia

Le visite si svolgeranno il 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361

Erminio Cioffi
Medico visita nefrologica

Anche l’ospedale “Curto” di Polla aderisce alla Giornata Mondiale del Rene, in programma il 12 marzo 2026, con un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle patologie renali. Presso il reparto di Nefrologia dell’ospedale di Polla saranno effettuate visite gratuite di prevenzione, rivolte ai cittadini che desiderano controllare la salute dei propri reni e ricevere informazioni utili sui corretti stili di vita. Le visite si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361.

La giornata

L’iniziativa rientra nelle attività promosse a livello nazionale dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia, impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione delle malattie renali. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Salute renale per tutti. Vicini alle persone, attenti al pianeta”, a sottolineare il legame tra salute, ambiente e stili di vita.

L’importanza della prevenzione

Le malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali, possono essere prevenute attraverso controlli periodici e l’adozione di semplici abitudini: mantenersi attivi, seguire una dieta equilibrata, controllare pressione arteriosa e livelli di zucchero nel sangue, bere adeguatamente e non fumare.

La giornata del 12 marzo rappresenta dunque un’importante occasione di prevenzione per il territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare un controllo gratuito e ricevere indicazioni utili direttamente dagli specialisti del reparto di Nefrologia.

