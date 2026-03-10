Giornata mondiale del Rene: all’ospedale di Polla visite gratuite nel reparto di Nefrologia

Anche l’ospedale “Curto” di Polla aderisce alla Giornata Mondiale del Rene, in programma il 12 marzo 2026, con un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle patologie renali. Presso il reparto di Nefrologia dell’ospedale di Polla saranno effettuate visite gratuite di prevenzione, rivolte ai cittadini che desiderano controllare la salute dei propri reni e ricevere informazioni utili sui corretti stili di vita. Le visite si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361.

La giornata

L’iniziativa rientra nelle attività promosse a livello nazionale dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia, impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione delle malattie renali. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Salute renale per tutti. Vicini alle persone, attenti al pianeta”, a sottolineare il legame tra salute, ambiente e stili di vita.

L’importanza della prevenzione

Le malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali, possono essere prevenute attraverso controlli periodici e l’adozione di semplici abitudini: mantenersi attivi, seguire una dieta equilibrata, controllare pressione arteriosa e livelli di zucchero nel sangue, bere adeguatamente e non fumare.

La giornata del 12 marzo rappresenta dunque un’importante occasione di prevenzione per il territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare un controllo gratuito e ricevere indicazioni utili direttamente dagli specialisti del reparto di Nefrologia.