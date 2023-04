Giornata della Sicurezza: promuovere la cultura della prevenzione sul lavoro. Appuntamento con gli studenti del Liceo Galilei-De Palo

In occasione della 20° Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, il Centro di Prevenzione e Tutela (CPT) di Salerno promuove il dibattito “Maturiamo Sicurezza” presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Galilei – Di Palo”. L’evento si terrà venerdì 28 aprile alle ore 10.15 e vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresentanti del settore lavorativo e formativo.

Le finalità

L’obiettivo della giornata è promuovere la cultura della prevenzione dei rischi fin dall’età scolare, focalizzandosi sulla salute e la sicurezza negli ambienti di vita e sul lavoro. La scuola è infatti considerata il punto di partenza privilegiato per la formazione e l’educazione in materia di sicurezza, rappresentando un fondamentale luogo di sensibilizzazione e apprendimento.

Gli interventi

Al dibattito parteciperanno il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Dirigente Scolastico dell’IIS “Galilei – Di Palo”, Emiliano Barbuto, il Presidente del CPT Salerno, Gaetano Carratù, il Direttore dell’INAIL Salerno, Grazia Memmolo, l’Ispettore Territoriale del Lavoro di Salerno, Alfonso Tafuri, il Direttore dell’U.O.C SPSAL ASL SA, Arcangelo Saggese Tozzi, il Coordinatore Nazionale degli Operatori Socio-Sanitari dell’UNICEF, Domenico Della Porta, il Presidente dell’ANCE AIES Salerno, Fabio Napoli, il Presidente dell’Ente Scuola Edile Salerno, Claudio Virno Lamberti, la Vice Presidente del CPT SA e Segretario Generale della FENEAL UIL Salerno, Patrizia Spinelli.

Il Responsabile Territoriale della FILCA CISL, Giuseppe Marchesano, il Segretario Provinciale della FILLEA CGIL, Luca Daniele, il Rappresentante Nazionale di Formedil, Michele Tritto, il Presidente del Collegio Geometri Salerno, Gino Parisi, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Salerno, Giovanni Campagna, e Vincenzo Mattei dell’IIS “Galilei – Di Palo”. I lavori saranno coordinati da Vito Troisi, Direttore del CPT Salerno.

La giornata

Durante il dibattito, si affronteranno tematiche legate alla promozione di una cultura della prevenzione, alla formazione e all’educazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché all’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, enti e organizzazioni sindacali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i lavoratori.

La Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro è un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di adottare misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano.