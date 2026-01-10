Giallo a Battipaglia: uomo ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco

Indagini in corso sull’episodio, secondo le prime ricostruzioni il colpo sarebbe partito accidentalmente

Un episodio dai contorni ancora poco chiari si è verificato nella notte a Battipaglia.

I fatti

Un uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza con una ferita alla gamba provocata da un colpo d’arma da fuoco.

Secondo quanto riferito dal ferito, l’esplosione sarebbe avvenuta accidentalmente mentre stava maneggiando una pistola. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia, che sta verificando la veridicità del racconto e lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, oltre a risalire alla provenienza dell’arma. Le indagini proseguono.

