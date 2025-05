Gelbison Women: successo di misura al ‘Vaudano’

La Gelbison Women, nel girone C di Serie C, vince al ‘Vaudano’ di Capaccio superando per 1-0 il Grifone Gialloverde grazie alla rete nella ripresa di Cinquegrana.

Mister Tarabusi sceglie dal primo minuto Costantino tra i pali, Orsi, Grecu, Vergari e Maddaluno nel pacchetto arretrato con Ponzio, Valdes e Romeo nel mezzo e Sesto, Cinquegrana e Vergari davanti.

La gara

Le ragazze di Tarabusi provano a sfondare ma le ospiti coprono bene il campo con tutte le effettive. La gara si svolge con le locali a fare gioco e le laziali a fare densità dietro la linea della palla. La Gelbison cerca il vantaggio con un paio di calci piazzati e con un tiro di Cinquegrana ma il primo tempo resta bloccato sul parziale di inizio frazione. Nella ripresa, invece, la Gelbison si scopre alla ricerca del vantaggio inserendo qualche elemento offensivo come Modafferi e Avallone.

La pressione delle cilentane aumenta sino alla rete che decide il match giunta dopo una bella azione, con palla da sinistra a destra, con Visani che mette nel mezzo per la girata vincente al volo di Cinquegrana.

Il raddoppio, poi, non arriva nonostante la doppia chances per Vergari, poco precisa al momento di calciare, e Avallone. La Gelbison porta a casa il risultato tenendo momentaneamente la testa della classifica al pari del Trastevere, che ha però una gara in meno delle cilentane.