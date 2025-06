Gelbison Women: le rossoblù chiudono il campionato con un successo

Si è concluso il campionato di Serie C che ha visto l’ultima giornata anche nel girone C, dove è stata presente la Gelbison Women. Le rossoblù hanno concluso il proprio campionato con un ottimo quarto posto, con 65 punti a -5 dalla prima piazza che valeva la promozione diretta in Serie B e a -2 da secondo e terzo posto.

Ultima stagionale interna per le cilentane che, al ‘Valentino Giordano’ di Castelnuovo, hanno ospitato l’ostico Lecce battuto per 3-1. Mister Tarabusi si è affidato dal primo minuto a Costantino tra i pali con Grecu, Orsi, Modafferi e Visani nel pacchetto arretrato con Romeo, Valdes e Maddaluno nel mezzo e Sesto, Vergari e Cinquegrana davanti.

La Gelbison parte forte, dimostrando grande qualità, e passa in vantaggio nella parte iniziale del primo tempo con una bella azione corale che trova pronta Cinquegrana, su assist al bacio di Visani. Il Lecce non demorde e pareggia momentaneamente i conti con la rete di Labianca, che sfrutta una disattenzione difensiva delle cilentane che porta le squadre negli spogliatoi, nonostante un paio di opportunità per le locali, sul parziale di 1-1. Nella ripresa la Gelbison ripassa in vantaggio ancora con Cinquegrana, su assist di Valdes, e dopo una traversa di Romeo il tris rossoblù arriva dopo un tiro della stessa Romeo rispinto con Vergari a chiudere i giochi sul definitivo 3-1.