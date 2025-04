Gelbison: pari in trasferta con la Paganese

Termina in parità per 1-1 il big match valido per il 30° turno del girone G di Serie D tra Gelbison e Paganese. I cilentani, dopo il big match interno di domenica scorsa vinto con il Cassino, erano di scena in trasferta al ‘Torre’ dove i rossoblù guidati da mister Giampà hanno fatto visita all’undici allenato dal tecnico Esposito.

La gara

Partenza più convinta dei padroni di casa che al 6′ su punizione di Mancino trovano i guantoni di Colella. La Gelbison risponde al 20′ con Prado che non trova lo specchio della porta locale mentre la Paganese sfiora il vantaggio, al 25′, con De Feo che dopo un batti e ribatti non riesce a calciare in maniera vincente. La gara sale di giri e a cavallo della mezzora Prado di testa esalta Spurio che in due occasioni ravvicinate risponde presente. Sotto una pioggia battente, al 44′, la Paganese trova il vantaggio dagli sviluppi di un corner che vedono De Feo insaccare di testa dal vertice dell’area piccola per il momentaneo 1-0 che porta le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa i cilentani cercano la pronta reazione con Liurni che incorna dall’interno dell’area con la sfera che esce di poco. La gara ritrova l’equilibrio iniziale al 10′ quando Coscia, in bello stile, riporta il parziale in parità con un tiro dal limite che rimette in carreggiata i ragazzi di Giampà. Il ritmo della gara comincia a spezzettarsi vista la girandola dei cambi: da segnalare, infatti, poco da li alla fine. Paganese-Gelbison si chiude, dopo 5 minuti di recupero, 1-1. I cilentani vengono agguantati dal Guidonia in testa alla classifica con il Cassino, ora, a -3.