Gelbison: Mister Galderisi prepara la sfida al Latina

Nella conferenza stampa pre partita, il neo mister della Gelbison Giuseppe Galderisi ha toccato parecchi temi, in vista della sfida di Sabato allo Stadio “Francioni” di Latina.

Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Abbiamo lavorato sodo in questa settimana che abbiamo avuto a disposizione per conoscerci, oltre al lavoro tattico è stato importante anche quello psicologico, lavorare sulla convinzione di voler osare di più per essere più incisivi sotto porta.

Ho provato diversi moduli, per cercare di capire quali sono le caratteristiche più consone ai miei giocatori, ma non escludo la possibilità di giocare anche con 3 punte, viste le defezioni in mezzo al campo.

Sono commosso dal calore dei tifosi, ho sentito subito grande senso di appartenenza, cercherò insieme alla squadra di ricambiare sul campo tutto questo sostegno.