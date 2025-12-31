Futsal, Vincenzo Orrico prepara il bis in Coppa Italia: “Spero di vivere vecchie emozioni”

“Le Final Four sono qualcosa di magico. Qualcosa di completamente diverso dal campionato, sarà importante l’approccio mentale alla competizione essendo partite secche e la voglia di portarsi a casa questo trofeo” . A dircelo è stato il tecnico cilentano Vincenzo Orrico che aprirà il 2026 con le Final Four di Coppa Italia di Serie C di futsal femminile, in programma il 4 ed il 6 gennaio a Cercola. Orrico, negli ultimi due anni in granata in Serie B con la Salernitana Femminile, il successo in Coppa Italia era arrivato nel gennaio del 2023 alla guida della Gelbison e a riguardo confessa: “Non sarà facile e lo sappiamo, ovviamente spero e auguro a me stesso di rivivere vecchie emozioni perchè sono stati momenti indimenticabili”.

L’evento vedrà sul parquet il meglio del futsal regionale con le ragazze del Rione Cicalesi, guidate da coach Orrico, che affronteranno il San Tamarro. Per il quintetto di Nocera l’accesso alla Final Four è giunto grazie al primo posto in campionato, condito da 11 successi ed un pari in 12 gare con 86 reti siglate a fronte di solo 3 subite. Numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione ma Orrico sull’inizio di stagione evidenzia: “La squadra insieme alla società è stata costruita con ambizione del salto di categoria . Però in campo non vanno i nomi ma la fame e l’ ambizione di emergere, cosa che si sta vedendo sempre più e per questo vanno i miei complimenti alle mie ragazze . A fine girone di andata abbiamo chiuso al primo posto con un filotto praticamente perfetto”.

Orrico ha iniziato questa stagione in Serie C dopo due anni vissuti in B con la Salernitana. Sul nuovo percorso professionale il coach ex Gelbison ammette: “Dopo lo scorso anno, con una finale play-off raggiunta in Serie B alla guida della mia ex squadra, non era facile ripartire . Mi è arrivata, cosi, la chiamata da parte della dirigenza del Rione Cicalesi, qui ho trovato persone passionali per questo sport. Persone molto ambiziose e un ambiente caloroso che hanno riacceso in me l’entusiasmo, ho capito subito che era il posto giusto per poter fare bene . Mi ha fatto estremamente piacere trovare tante ragazze che avevo guidato in passato, quando decidono di seguirti nelle nuove esperienze fa piacere sia dal punto di vista tecnico che umano. Significa che hanno stima di te come allenatore ma anche come persona” .

Nel 2026 per Vincenzo Orrico ci sarà anche l’esperienza con la Rappresentativa Campania di futsal femminile, che sarà impegnata nel Torneo delle Regioni. Il tecnico su questo tema conclude: “Esser stato nominato selezionatore della Rappresentativa campana femminile è qualcosa che mi riempie d orgoglio, un qualcosa che mi ripaga di tanti sforzi. Dovrò dare il massimo per ripagare questa fiducia perchè è un’opportunità che non capita a tutti. Ringrazio la società Cicalesi che mi ha dato, con felicità, il loro ok per accettare questo ruolo e il Comitato campano in tutti i suoi componenti per la fiducia che hanno riposto in me”.