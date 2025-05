Futsal, spazio ai play-off scudetto: Feldi protagonista

Dopo la fine della regular season, lunga 30 giornate, la Serie A di futsal lascia spazio a play-off e play-out. Dieci le squadre impegnate, sulle sedici complessive con Manfredonia e Benevento già retrocesse. A queste si aggiungono Treviso, Pesaro, Active Network e Sporting Sala Consilina sicure della permanenza in categoria.

Per i play-out, tra Cosenza e Vinumitaly Petrarca la gara d’andata è fissata per il 31 maggio, con ritorno una settimana dopo. Subito sul parquet, invece, le otto formazioni che si giocheranno lo scudetto 2024/25. Si comincia la post season con i quarti di finale, che partiranno questo venerdì con gara 2 fissata il 30 maggio. Si parte in casa delle peggio piazzate con Pomezia, sesta, che ospiterà Napoli, terzo, alle ore 19:00 e, in contemporanea, i piemontesi della L84, settimi, che riceveranno la Feldi Eboli, seconda forza del torneo.

Alle 20:00, invece, l’intreccio tra gli irpini della Sandro Abate, ottavi, e i campioni d’Italia, e primi della classe, della Meta Catania, al quale farà seguito, chiudendo il programma, il derby tutto laziale tra Genzano, quinta, e Roma, quarta, delle 20:30.