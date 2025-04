Futsal: in tre, in due punti, per lo scudetto | VIDEO

Cinque finali prima della fase finale vera e propria. Piccola sosta per la Serie A di Futsal che dopo due gare in quattro giorni ad inizio aprile si prende una pausa, causa nazionali e break pasquale, per ritornare in campo venerdì 25 per il suo 26° turno.

Le squadre

La Feldi Eboli, dopo volata lunga un campionato, cercherà di avere la meglio su Meta Catania e Napoli Futsal per terminare cosi più avanti possibile in classifica per portarsi, poi, dalla sua il fattore campo a favore da poter sfruttare nella post season. Tre squadre in due punti con incroci non semplici già dalla prossima gara, da giocare per tutte con formazioni in zona play-off.

Nelle ultime cinque gare altrettante vittorie per la Meta Catania, campione d’Italia in carica, con la Feldi, campione d’inverno, a portarsi a casa 12 punti sui 15 disponibili nello stesso periodo mentre Napoli si è ‘fermata’ a quota 10.

Uno score che ha riavvicinato tutti in testa al campionato. Il miglior piazzamento lascia la possibilità del fattore casa da poter sfruttare nei play-off nell’eventuale ‘bella’.

Le 13 gare

Sono state 13 le gare interne giocate da Catania e Feldi con 11 vittorie, un pari ed una sconfitta a testa. Le ‘volpi’ e gli etnei sono stati i migliori di tutti tra le mura amiche con il Napoli terza forza con 8 successi, 4 pari ed un solo passo falso rimediati nelle 13 gare interne disputate.

Cambia tutto, invece, in trasferta dove è il Napoli ad aver portato a casa ben 25 punti, meglio di Catania, con 21 punti, e Feldi, 20.

I catanesi nelle ultime cinque trasferte hanno ottenuto tre successi dopo due sconfitte consecutive, andamento altalenate anche per gli ebolitani con un successo, due pari ed altrettanti passi falsi.

Tutti elementi che porteranno le tre formazioni a cercare di finire il più avanti possibile in questo torneo. Mancano ancora cinque finali prima della fase finale vera e propria.