Futsal: Feldi e Sporting successo ed un pizzico d’amarezza all’ultima giornata

Si è conclusa la regular season della Serie A di futsal che dopo 30 giornate ha dato i suoi verdetti definitivi. Nella serata di domenica, infatti, si sono disputati gli ultimi 40′ del campionato con tutte le otto gare giocate in contemporanea.

Salutano la massima serie, dopo una stagione, con una sconfitta Benevento e Manfredonia che sapevano già di essere retrocesse. I sanniti cedono 10-5 con il Pomezia, sesto, mentre i pugliesi 4-3 con l’Active Network, tranquillo al decimo posto. Play-out, per decretare la terza retrocessione, tra Cosenza e Vinumitaly Petrarca con i calabresi meglio piazzati: le due squadre si sono affrontate ieri in Veneto con un 3-5 finale per i cosentini. Salvezza raggiunta, invece, per Pesaro che vince in Irpinia contro la Sandro Abate per 3-7 con gli avellinesi già sicuri della qualificazione ai play-off sfuggiti per un punto allo Sporting Sala Consilina. I salesi battono, infatti, 2-4 Genzano, quinta forza del torneo, facendo crescere il rammarico per aver fallito l’accesso alla post season.

Nella zona alta Roma, quarta, batte 3-0 un già salvo Treviso mentre la Feldi supera in trasferta i piemontesi della L84, che scivolano al settimo posto, per 3-5. Con i tre punti le ‘volpi’ restano al secondo posto portandosi, però, a -1 dalla Meta Catania, prima, che nel big match di giornata, pareggia 4-4 sul parquet del Napoli, terzo. Ora i quarti di finale in programma venerdì con gara 1. Si gioca in casa della peggio piazzata con Sandro Abate-Meta Catania, Genzano-Roma, Pomezia-Napoli ed L84-Feldi Eboli. Gara 2 e l’eventuale Gara 3 si giocheranno, invece, a campi invertiti, ovvero in casa della meglio piazzata in campionato.