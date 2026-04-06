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Futsal: Feldi e Sporting stizzano l’occhio ai play-off

Il punto sul torneo a 5 gare dalla fine del campionato. Feldi sopra tutti negli ultimi 10 turni

Christian Vitale
Cosenza - Feldi Eboli

Sono già andate in scena 25 delle 30 giornate previste nella Serie A di futsal maschile, con play-off e play-out poi a farla da padrone. Il 2 maggio, infatti, si concluderà la regular season con le prime otto del campionato che si giocheranno cosi lo scudetto e con la quartultima e la quintultima a sfidarsi nel play-out, che deciderà l’ultima retrocessa.

Futsal: il riepilogo sul campionato a 5 gare della fine

In questo momento a comandare la classifica c’è la Meta Catania, vincitrice degli ultimi due tornei, con 52 punti inseguita dai piemontesi della L84, secondi a-3, e dalla Feldi Eboli, terza a -4. Al quarto posto e quinto posto2, ma con una gara in più rispetto alle prime tre della classe, ci sono il Futsal Napoli, a quota 45, e la Roma, a 41, con lo Sporting Sala Consilina sesto, a 38 lunghezze in graduatoria.

Più staccate le altre con al momento Genzano e gli irpini della Sandro Abate appaiati al settimo e ottavo posto, che chiudono la zona play-off, con 32 punti. C’è da guardarsi poi le spalle per evitare la zona rossa a partire dai pugliesi del Capurso e Treviso a braccetto con 28 punti, ma con i veneti che devono ancora riposare, e i laziali dell’Active Network a 27 ed in zona play-out con il Pomezia a 26. La zona retrocessione diretta vede, invece, Mantova staccato con 21 punti e Cosenza con 19 mentre hanno praticamente già salutato la massima serie i liguri della CDM, fanalino di coda con soli 13 punti raccolti sino ad ora.

Nonostante l’ultima sconfitta la Feldi Eboli nelle ultime 10 uscite in campionato ha portato a casa 22 punti, uno in più del Catania e 2 in più della coppia Napoli-L84. Lo Sporting Sala Consilina è, invece, decimo a quota 12.

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