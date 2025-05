Futsal: domenica si chiude la regular season, big match per la Feldi

Ultimi 40′ di gioco per la regular season della Serie A di futsal che vedrà le otto partite, del 30° turno, scendere sul parquet in contemporanea domenica alle ore 20:45.

Scenario quasi definito per la zona play-off con L84 ed Ecocity Genzano che si contenderanno il quinto posto davanti a Pomezia, settimo, e Sandro Abate, ottavo, e davanti a Roma, quarta, e Napoli, terza. Davanti, invece, la Metà Catania, con tre punti di vantaggio, comanda la classifica davanti alla Feldi Eboli. Con Sporting Sala Consilina, Active Network e Came Treviso fuori da ogni gioco Pesaro cercherà di evitare i play-out che potrebbero essere una questione tra Vinumitaly Petrarca e Cosenza, con Manfredonia e Benevento sicure di salutare la Serie A dopo una sola stagione.

Due i big match con Napoli a ricevere la Meta Catania e la L84 a fronteggiare in casa la Feldi Eboli. Per la zona alta Roma sarà opposta alla Came Treviso mentre Genzano allo Sporting Sala Consilina. Tra le formazioni di bassa classifica assaggio di play-out tra Vinumitaly Petrarca e Cosenza, con Pesaro che cercherà punti in Irpinia contro la Sandro Abate. Completano il quadro gli intrecci tra l’Active Network e Manfredonia e quello tra Pomezia e Benevento.