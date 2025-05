Futsal: alla Feldi Eboli lo ‘Sky match’ con Roma

Tutti insieme sul parquet appassionatamente. Potrebbe essere questo il titolo della penultima giornata della Serie A di futsal andata in scena nella serata di domenica, con le otto gare iniziate tutte alle 20:45.

Il big match, in diretta su Sky Sport, era al PalaSele di Eboli dove la Feldi, seconda, piega 5-2 la Roma, quarta. Gara che ha rispettato le attese iniziali con tante occasioni da ambo i lati. I padroni di casa sbloccano il match dopo la metà della prima frazione con Liberti che al 12′ sigla il vantaggio mentre Etzi e Calderolli ad un minuto dall’intervallo, a distanza di pochi secondi, portano le squadre negli spogliatoi sul 3-0. Nella ripresa, però, Roma rientra in partita con Cutruneo ed Avellino che tra il 2′ ed il 3′ riaprono completamente la contesa. I capitolini nel finale provano il tutto per tutto ma Salas e Liberti chiudono la partita sul 5-2 finale.

Match importante che però fa sfumare ogni possibilità di giocare i play-off anche per lo Sporting Sala Consilina che attendeva al Pala San Rufo i laziali del Pomezia. Termina 4-4 un match vibrante con gli ospiti che passano per due volte tra il 6′ ed il 9′ con Cutrupi e Thiaguinho mentre Arillo al quarto d’ora accorcia le distanze con la prima frazione che si chiude sul parziale di 1-2. Nel secondo tempo Del Mestre pareggia i giochi al 9′ con Raubo a rispondere e riportare Pomezia avanti subito dopo e Igor a siglare il 3-3 al 13′. Arillo porta avanti lo Sporting al 16′ ma Matteus ristabilisce definitivamente l’equilibrio al 18′.