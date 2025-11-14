Futani, scontro tra due auto: mamma e figlia in ospedale per accertamenti

È successo questo pomeriggio, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118

A cura di Chiara Esposito

Pomeriggio di paura lungo la SS18, all’altezza di Futani, dove una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate in un impatto particolarmente violento. Nonostante la dinamica del sinistro, non si registrano feriti gravi.

Due persone ferite

Su una delle due vetture viaggiavano una donna e sua figlia, immediatamente trasferite all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti.

Le condizioni di entrambe non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell’altra automobile coinvolta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

