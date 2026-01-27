Furto d’auto nella notte a San Pietro al Tanagro, sparisce una BMW

Nuovo episodio di microcriminalità nel Vallo di Diano. Nelle ore notturne, ignoti hanno messo a segno il furto di un’autovettura a San Pietro al Tanagro.

Il furto

Il colpo è avvenuto in via Aie, dove i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di una BMW 530. L’auto, di colore blu scuro, è riconoscibile anche per i cerchi grigio scuro e per il tettuccio panoramico.

L’appello social del proprietario

A denunciare l’accaduto e a diffondere la notizia è stato il proprietario, un giovane del posto, che ha lanciato un appello attraverso i social nella speranza di raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento del veicolo.