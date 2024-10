Fratelli d’Italia continua gli incontri nel salernitano

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, ha continuato i suoi incontri in diversi comuni a sud della provincia. Infatti insieme al coordinatore di area Cilento nord Modesto Del Mastro, al coordinatore dell’alto calore Antonella Caiazzo, ai dirigenti provinciali Tony Vassalluzzo e Claudio Pignataro, in vista della scadenza per i nuovi tesserati, ha incontrato alcuni amministratori del territorio a sud di Salerno, che già da tempo avevano mostrato forte vicinanza al partito. Un’occasione importante che ha consentito loro di aderire al progetto politico.

Le attività di Fratelli d’Italia

Dunque, continua in modo incessante e concentrata l’attività della dirigenza provinciale del partito. Nei prossimi giorni – fanno sapere – attraverso una nota ufficiale, FdI si impegnerà a comunicare i nomi degli amministratori che hanno deciso di sposare il progetto politico del partito di Giorgia Meloni.