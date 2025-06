Fratelli d’Italia apre ad una nuova candidatura: per De Luca ritorna ipotesi terzo mandato

Una mossa a sorpresa scuote il panorama politico campano e riapre scenari che molti davano per chiusi. Fratelli d’Italia, per bocca di Giovanni Donzelli, riapre all’ipotesi del terzo mandato per i presidenti di Regione.

Ipotesi Vincenzo De Luca

Una scelta che, oltre a rimescolare le carte nel centrodestra, potrebbe avere un impatto diretto anche in Campania: Vincenzo De Luca potrebbe ricandidarsi. Ed è proprio qui che si apre un nuovo fronte: quello interno del Partito Democratico. La segretaria Elly Shlein aveva da tempo individuato in Roberto Fico, ex presidente della Camera e volto del M5S, il profilo ideale per guidare la coalizione progressista in Campania.

Nicola Fratoianni, deputato AVS, nel corso di un evento a Salerno, ha ribadito che questa è una nuova era: “De Luca ha fatto già due mandati, è sicuramente un protagonista di questa partita. Si è chiusa una stagione. Ora pensiamo ad un’alleanza concreta che parta dal cuore”.