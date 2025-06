Forum dei Giovani Provincia di Salerno: a Roccadaspide la riunione di Macro Area

Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno sta facendo tappa in diversi paesi e città della provincia di Salerno, con una serie di appuntamenti per incontrare, ascoltare e dialogare con i Forum dei Giovani dei diversi comuni.

“Un modo per rafforzare legami”

“È un’occasione per ritrovarsi, condividere idee ed esperienze, rafforzare legami e costruire insieme una visione comune. È un momento per programmare nuove iniziative, confrontarsi sui bisogni dei giovani e definire insieme le prossime attività” hanno fatto sapere dal Coordinamento Provinciale del Forum dei Giovani guidato da Rosario Madaio. Le Riunioni di Macro Area rappresentano un passo importante per proseguire il lavoro avviato e continuare a costruire una rete giovanile attiva e partecipata in tutta la provincia e hanno già fatto tappa a Sant’Egidio del Monte Albino.

L’incontro: domani alle ore 19:00 nell’aula consiliare di Roccadaspide

Domani, venerdì 27 giugno, l’incontro si terrà a Roccadaspide, alle ore 19:00, presso l’Aula Consiliare. Il 30 giugno, alle ore 19:30, la riunione si sposterà a Contursi Terme, presso l’Aula Consiliare di Piazza Garibaldi e l’11 luglio sarà la volta di Caselle in Pittari con l’appuntamento previsto per le ore 20:00 presso l’Aula Consiliare di via Pozzo.