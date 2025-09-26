Flash mob per la Palestina al Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli

Nella mattinata di oggi gli studenti del Liceo “Alfonso Gatto” hanno organizzato un flash mob all’esterno dell’istituto scolastico per esprimere solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa, nata spontaneamente tra i ragazzi, ha visto la partecipazione di decine di studenti che, con cartelloni, bandiere e slogan pacifisti, hanno trasformato lo spazio antistante la scuola in un luogo di riflessione e testimonianza.

L’evento

L’evento si è svolto in maniera ordinata e pacifica, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Gli studenti hanno sottolineato la volontà di lanciare un messaggio di pace e di vicinanza alle popolazioni coinvolte nei conflitti in Medio Oriente.

«Abbiamo voluto dare voce alla nostra generazione – hanno spiegato alcuni ragazzi – perché crediamo che la scuola non sia solo studio, ma anche partecipazione civile e sensibilizzazione su ciò che accade nel mondo».

Il flash mob

Il flash mob si è concluso con un momento di silenzio collettivo, un gesto simbolico per ricordare le vittime innocenti della guerra. L’iniziativa ha suscitato interesse anche tra i docenti e il personale scolastico, che hanno espresso apprezzamento per la capacità degli studenti di affrontare tematiche così delicate con senso di responsabilità.