Flash mob per la Palestina al Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli

L’iniziativa, nata spontaneamente tra i ragazzi, ha visto la partecipazione di decine di studenti che, con cartelloni, bandiere e slogan pacifisti, hanno trasformato lo spazio antistante la scuola in un luogo di riflessione e testimonianza

Nella mattinata di oggi gli studenti del Liceo “Alfonso Gatto” hanno organizzato un flash mob all’esterno dell’istituto scolastico per esprimere solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa, nata spontaneamente tra i ragazzi, ha visto la partecipazione di decine di studenti che, con cartelloni, bandiere e slogan pacifisti, hanno trasformato lo spazio antistante la scuola in un luogo di riflessione e testimonianza.

L’evento

L’evento si è svolto in maniera ordinata e pacifica, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Gli studenti hanno sottolineato la volontà di lanciare un messaggio di pace e di vicinanza alle popolazioni coinvolte nei conflitti in Medio Oriente.

«Abbiamo voluto dare voce alla nostra generazione – hanno spiegato alcuni ragazzi – perché crediamo che la scuola non sia solo studio, ma anche partecipazione civile e sensibilizzazione su ciò che accade nel mondo».

Il flash mob

Il flash mob si è concluso con un momento di silenzio collettivo, un gesto simbolico per ricordare le vittime innocenti della guerra. L’iniziativa ha suscitato interesse anche tra i docenti e il personale scolastico, che hanno espresso apprezzamento per la capacità degli studenti di affrontare tematiche così delicate con senso di responsabilità.

