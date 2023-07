Finti organizzatori di eventi e manifestazioni in azione a Sanza. Il post del Comune: “Attenzione”

Finti organizzatori di eventi in azione a Sanza ma anche in diversi comuni del Vallo di Diano. Si tratta di individui che si presentano nella qualità di organizzatori di eventi e manifestazioni per l’estate a Sanza chiedendo contributi economici.

Da qui le precisazioni da parte del Comune, guidato da Vittorio Esposito.

Il messaggio del sindaco

“E’ necessario precisare che il Comune di Sanza e la Pro Loco di Sanza NON stanno chiedendo a NESSUNO alcun contributo economico, per il Concerto degli Articolo31 l’unico contributo richiesto in modo pubblico è l’acquisto dei biglietti che può essere effettuato su Ticket One o presso i rivenditori autorizzati, dove sarà esposta locandina con l’indicazione. Per altre manifestazioni o iniziative il Comune di Sanza e la Pro Loco NON chiede alcun contributo a nessuno. Avvisiamo e quindi Diffidiamo chiunque utilizzi il nome del Comune di Sanza e della Pro Loco per altri scopi che saranno intraprese azioni a tutela”. Così il primo cittadino.

L’invito è a segnalare eventuali soggetti che richiedono contributi per le manifestazioni istituzionali organizzate dal Comune di Sanza e dalla Pro Loco alle forze dell’ordine oltre che alla stessa Amministrazione comunale che si rivarrà nelle sedi opportune.