Sapri: istituzioni e forze dell’ordine in campo per prevenire le truffe agli anziani

Una comunione d’intenti tra istituzioni, forze dell’ordine, mondo della scuola e associazioni per tutelare gli anziani troppo spesso vittime di truffe. È il fine ultimo del progetto messo in campo dall’Arma dei Carabinieri di Sapri in stretta collaborazione con l’associazione A.T.E.S, il comune di Sapri e gli istituti scolastici “Santa Croce” e “Dante Alighieri” a tutela delle persone anziane.

Truffe agli anziani: l’iniziativa

Un lavoro che si concluderà sabato 27 Maggio attraverso una rappresentazione teatrale che verrà portata in scena dai componenti dell’associazione A.T.E.S. presso l’Auditorium Cesarino di Sapri.

“La truffa agli anziani è un fenomeno che a livello nazionale sta assumendo dimensioni sempre più importanti – ha spiegato il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sapri Francesco Fedocci – Per tale motivo si cerca di prevenirla con il mezzo del teatro in maniera tale che se gli anziani dovessero incappare in una truffa possano mettere in atto tutte le precauzioni che durante la serata spiegheremo. Un grazie va all’A.T.E.S. che ha permesso tutto questo. La contestuale presenza delle scuole ci permetterà di mettere in campo una forma di sensibilizzazione i di formazione per I più giovani“.

L’importanza del dialogo tra le istituzioni

Un’idea che fin da subito ha trovato l’approvazione e il sostegno da parte dell’amministrazione comunale. “È un primo ed importante esperimento che coinvolge diversi enti che dialogano costruttivamente tra loro – ha aggiunto l’assessore Amalia Morabito – L’associazione A.T.E.S si è resa subito disponibile a collaborare in questo progetto. Un progetto che vede la partecipazione attiva anche degli istituti scolastici “Santa Croce e “Dante Alighieri” che attraverso le rispettive dirigenti scolastiche, Paola Migaldi e Maria Teresa,Tancredi, hanno sottolineato l’importanza di un progetto di tale fattezza educativa e formativa per i più giovani. Protagonisti indiscussi della serata saranno gli associati A.T.E S. Saranno quest’ultimi a portate in scena lo spettacolo teatrale “Occhio alle truffe”.

“Gli associati A.T.E S. hanno aderito subito e con entusiasmo a questo progetto – ha infine dichiarato la presidente dell’associazione Annamaria Camaldo – Ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto questo”.