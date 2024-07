Nel pomeriggio del 14 luglio, il personale della Sezione Volanti della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di T.A. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ovvero denunciato a piede libero per il reato di atto osceni in luogo pubblico.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, il predetto dopo aver filmato col suo cellulare i bagnanti e toccandosi le parti intime, al controllo degli agenti gli avrebbe ingiuriati, minacciati e spintonati.