Fiamme sul Monte Bonadies a Salerno, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: “Situazione critica”

È stata un’intensa nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati da ieri sera presso il Monte Bonadies, la collina alle spalle del Castello Arechi di Salerno. Le fiamme hanno avvolto la ricca vegetazione e le cause dell’incendio, così come affermato dai caschi rossi, sarebbero da attribuire all’utilizzo, ieri, dei fuochi d’artificio per la festa di Monte Castello a Cava de’ Tirreni.

Task force per fronteggiare il fuoco

Oltre alle squadre di terra, per tutta la giornata hanno operato anche i mezzi aerei, rientrati con il calare del sole. In prima linea le squadre di Salerno e Giffoni Valle Piana, supportate da autobotti per il rifornimento d’acqua, che hanno provato a non far “scavallare” il fuoco oltre la collina. “Una situazione critica”, hanno affermato i vigili del fuoco.

La viabilità

Dopo una prima riapertura della strada di collegamento in direzione del Castello di Arechi e di Croce di Cava, in serata si è resa necessaria una nuova chiusura dell’arteria. La Polizia Municipale del Comune di Salerno ha nuovamente chiuso la strada a seguito delle forti folate di vento che hanno fatto nuovamente divampare alcuni roghi nelle adiacenze della sede stradale.

Questa mattina il transito è stato riaperto, ma continua sul posto il presidio dei Vigili Urbani per monitorare l’evoluzione della situazione.