Ferma la Sclerosi multipla con un fiore: nelle piazze tornano le Gardenie per la ricerca, ecco dove

Anche quest’anno, l’amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha deciso di partecipare alle iniziative di solidarietà promosse da AISM Onlus per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Multipla.

L’appuntamento in Piazza Olmo dal 4 marzo a Caselle in Pittari

La Gardenia torna nel mese di marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per colorare di nuovo l’Italia con la sua bellezza e il suo profumo. Dal 4 al 5 e l’8 marzo 2023, uno stand dedicato sarà allestito in Piazza Olmo / Viale Roma, dove sarà possibile acquistare le “Gardensie” della solidarietà di AISM.

Ecco le piazze dove trovare le Gardenie

Stio: Piazza Vittorio Veneto, Chiesa San Pietro e Paolo. Sabato 4 e domenica 5 marzo

Rodio, Piazza Vittoria. Sabato 4 e domenica 5 marzo

Centola, Piazza della Chiesa San Nicola sabato 4 e domenica 5

Salerno, Via Sabato Visco 4-5 marzo; Via Oreste Petrillo, Pastena presso Centro estetico 4-5 marzo; Via Dalmazia 4-5 marzo; Via Zara 62; reparto neurologia Ruggi San Leonardo 4-5 marzo

Buccino, Piazza Corinto 4-5 marzo

La raccolta fondi a favore della ricerca per la Sclerosi Multipla

In migliaia di piazze italiane, i volontari di AISM saranno presenti con i loro fiori simbolo, la gardenia e l’ortensia, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica e per sostenere le persone affette da Sclerosi Multipla e patologie correlate.

La gardenia e l’ortensia rappresentano il forte legame che esiste tra le donne e la SM, una malattia che colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini. Tra le patologie collegate alla SM vi è anche la neuromielite ottica (NMO), che richiede interventi sanitari e socio-assistenziali simili a quelli della SM.

Ecco come contribuire

È possibile contribuire anche con una donazione tramite SMS solidale al numero 45512, per aiutare la causa della Sclerosi Multipla e sostenere la ricerca scientifica. Chiunque desideri maggiori informazioni sull’iniziativa nazionale e sulle attività di ricerca dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla può visitare il sito www.aism.it.

Dal 4 al 5 e l’8 marzo 2023, scegli una Gardenia, il fiore simbolo della lotta alla Sclerosi Multipla. Grazie al contributo, si può e potenziare i servizi sul territorio e sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma che abbiamo oggi per combattere questa malattia.