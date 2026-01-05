Feldi: stasera la Supercoppa in palio al PalaSele su Sky Sport

Gol e spettacolo al PalaSele di Eboli con la Feldi che si prende il posto per la finalissima di Supercoppa, da giocare in casa stasera in diretta su Sky Sport.

La Feldi piega il Napoli

Il quintetto di coach Antonelli vince per 5-4 nel tiratissimo derby contro il Napoli, che lo scorso anno ebbe la meglio sulla Feldi nelle semifinali scudetto. Rivincita per Calderolli e compagni che infiammano la semifinale contro partenopei. Il primo tempo sembra, però, non schiodarsi dallo 0-0 sino al guizzo di Gui, che rompe l’equilibrio e porta avanti i padroni di casa raggiunti però da Guilhermao ispirato dal suo portiere Bellobuono che porta all’intervallo le squadre sul pari per 1-1.

Ripresa più viva di emozioni con la Feldi che torna in vantaggio con Calderolli e allunga Echavarria tra il 3′ ed il 6′ di gioco. Il Napoli però non demorde e nel giro di 45 secondi firma tre reti ribaltando completamente la sfida grazie alle marcature di Grasso, Bolo e Canabarro che in rapida successione, a metà frazione, cambiano volto all’incontro. La Feldi dopo aver accusato il colpo si scuote e si riporta in gara con il 4-4 al 13′ di Gui che a 35″ dal suono della sirena sradica un pallone a Salas, mette a sedere Borruto e infila Bellobuono con un preciso diagonale, portandosi a casa il pallone per la sua hat-trick e riportando la Feldi in finale.

Oggi la finale

Stasera la finalissima alle ore 20:45 contro la Meta Catania campione d’Italia, che ha piegato sempre ieri Genzano con un netto 6-3. Nel pomeriggio, invece, alle 17:30 la Supercoppa sarà messa in palio nella categoria Under 19 con la finale tra Roma e Asti.