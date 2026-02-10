Feldi Eboli, ritorno al PalaSele da sogno: CDM Futsal travolta 7-1

Il ritorno della Feldi Eboli al PalaSele non poteva essere più trionfale. Davanti ai propri tifosi, la squadra di mister Antonelli ha offerto una prova di forza impressionante, superando il CDM Futsal con un netto 7-1 che non lascia spazio a interpretazioni. Dopo un avvio di stagione che ha visto le volpi impegnate lontano da casa, il calore dell’impianto di Eboli ha trasformato la sfida in un monologo rossoblù.

Protagonisti assoluti

La serata è stata illuminata dalle giocate di Selucio e Calderolli, veri mattatori dell’incontro. Selucio è stato implacabile sotto porta, firmando un poker di reti che ha mandato in tilt la difesa avversaria. Non da meno è stata la prestazione di Calderolli, autore di una splendida tripletta che ha consolidato il vantaggio e messo in ghiaccio il risultato già nella prima frazione di gioco.

Dominio territoriale

Il CDM Futsal ha provato a resistere alla pressione iniziale degli ebolitani, ma la qualità tecnica e l’intensità atletica della Feldi hanno fatto la differenza sin dai primi minuti. La manovra dei padroni di casa è apparsa fluida e cinica, capace di punire ogni minima disattenzione della squadra ligure. Il gol della bandiera degli ospiti è servito solo a rendere meno amaro il passivo in una serata dominata in lungo e in largo dalla compagine campana.

Prospettive stagionali

Questa vittoria non solo regala tre punti fondamentali per la classifica, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la Feldi Eboli è tornata nel suo “fortino” ed è pronta a lottare per i vertici della Serie A. La solidità difensiva unita a un attacco ispirato rendono le volpi una delle formazioni più temibili della categoria, specialmente quando possono contare sulla spinta del pubblico del PalaSele.