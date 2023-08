Estate di note ed emozioni a Sicilì: due appuntamenti con la musica: gli Oscar Movies Ensemble e Piera Lombardi

Gli amanti della musica avranno l’opportunità di godere di serate indimenticabili nel suggestivo scenario di piazza Umberto I a Sicilì, frazione di Morigerati, con due eventi culturali di rilievo che promettono di incantare il pubblico presente.

Il 14 agosto, l’atmosfera si riempirà delle magiche note degli Oscar Movies Ensemble con lo spettacolo Film Music Contest – Omaggio a Morricone.

Gli Oscar Movies Ensemble, gruppo che opera all’interno dell’Associazione Artisti Cilentani Associati, si esibiranno in un emozionante omaggio al grande compositore, ricordando attraverso le sue indimenticabili colonne sonore il suo straordinario contributo al cinema mondiale. I musicisti a comporre gli Oscar Movies Ensemble sono: Mauro Navarra (flauto), Alessandro Marino (violino), Sergio Caggiano (viola), Maurizio Mautone (chitarra), Alessandro D’Elia (violoncello) e Alina Di Polito (voce).

Piazza Umberto I si trasformerà in un palcoscenico di suggestioni sonore, pronto a coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni.

Il 21 agosto Piera Lombardi

Il 21 agosto un altro straordinario evento con il concerto di Piera Lombardi. La talentuosa artista cilentana, con la sua voce coinvolgente e le sue performance carismatiche, saprà regalare ancora una volta al pubblico sicilese un’esperienza musicale indimenticabile. L’artista porta sul palco il suo viaggio nella memoria musicale, un vero e proprio percorso emozionale che attraversa buona parte del Sud e delle sue straordinarie storie, l’incontro esplosivo tra la radice popolare e il personale bagaglio musicale.

Entrambi gli eventi, con inizio alle 21:30, rientrano nell’ambito del progetto POC Campania 2023 “Tracce di rivoluzioni nelle terre del Bussento – Oltre Pisacane”. Questa rassegna, sotto la direzione artistica di Nello Pepe, rinomato regista di Rai e Mediaset, mira a unire i Comuni di Sapri, Celle di Bulgheria, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca e Tortorella, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’intera area del Bussento.

Gli appuntamenti a Tortorella

Il prossimo appuntamento è a Tortorella il 16 agosto con il corteo storico “Sulle tracce di San Nilo” che si terrà a partire dalle ore 20:00 dal centro di Tortorella, il secondo evento del progetto dopo il successo del 6 agosto a Torraca con la rievocazione storica-spettacolo teatrale “L’arrivo di Ferdinando II di Borbone a Torraca” portata in scena nel borgo dalla Compagnia Artisti Cilentani di Pisciotta. Punto culminante del progetto avverrà il 23 agosto a Sapri, con la rievocazione storica dello “Sbarco di Pisacane”, un evento atteso che celebra una pagina significativa della storia italiana, lo sbarco dell’eroe risorgimentale con i Trecento, avvenuto nel 1857 a Sapri.