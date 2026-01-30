Esercito, cambio al Comando di Persano: dopo 4 anni, il parigrado Cedrola succede al Colonnello Gravante

Si è svolta questa mattina, nella Caserma “Cucci”, sede del Comando Comprensorio di Persano, la cerimonia di cambio del Comandante tra il Colonnello Augusto Gravante cedente e il parigrado subentrante Elvidio Cedrola, alla presenza del Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Daniele Cesaro.

La cerimonia

All’evento hanno preso parte autorità civili e militari locali, tra cui il Sindaco del comune di Serre, Antonio Opramolla, il sindaco di Eboli, Mario Conte, il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, il sindaco di Agropoli, Antonio Mutalipassi, le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma e i Comandanti dei Reparti della Brigata.

Bilancio delle attività

Il Colonnello Gravante, nel suo discorso di commiato, ha tracciato un bilancio dell’intenso periodo trascorso alla guida dell’Ente, esprimendo sentimenti di profonda gratitudine nei confronti di tutto il personale avuto alle dipendenze, ringraziandoli per l’impegno costante, la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati.

Il Generale di Brigata Daniele Cesaro, nel suo intervento, ha evidenziato i risultati raggiunti dal Comando, augurando al Colonnello Cedrola, Comandante subentrante, un proficuo e sereno periodo di comando, ricco di successi e soddisfazioni.