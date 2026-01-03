Era scomparso da giorni in Puglia: ritrovato tra Pertosa e Polla

Si è conclusa con un lieto fine una vicenda che aveva destato forte preoccupazione nelle ultime ore. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono riusciti a rintracciare un uomo di nazionalità inglese che risultava irreperibile da alcuni giorni dopo essersi allontanato dalla Puglia.

Il ritrovamento

L’uomo è stato individuato lungo il tratto stradale di Campostrino, tra i comuni di Pertosa e Polla, in evidente stato di disorientamento. I militari dell’Arma, intervenuti anche con il supporto della Polizia Locale di Polla, lo hanno trovato nei pressi della sua vettura, che presentava segni di danneggiamento.

Trasportato in ospedale

Le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la sua identità e a chiarire le circostanze dell’allontanamento, segnalato nei giorni precedenti dalla moglie. A scopo precauzionale, l’uomo è stato accompagnato al “Curto” di Polla per i necessari controlli sanitari, mentre i familiari sono stati tempestivamente informati.